Сверстать и натянуть на wordpress

1. Макет во вложении, его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой.

2. Натянуть его на мой блог wordpress, вот адрес домена oripower.ru, чтобы все нормально функционировало и работало, что указано в макете.

На выполнение задания не более 2-3 дней.

Бюджет ограничен и не высокий, указывайте цену за которую готовы сверстать сайт и сроки выполнения, а также ваше портфолио.

Оплата электронными деньгами