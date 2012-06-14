Приватный проект для Косован Станислав (JESOD)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка97 просмотров

Сайт на WP.

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ТЗ выслано на почту.

WordPress
13 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Оперативно!Надеюсь все отсанется на таком же высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр - человек, с которым очень приятно работать. Чётко объяснил суть задачи и вовремя произвёл оплату, о которой договаривались.

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад