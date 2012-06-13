Доработать функционал на сайте (сайт на php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок163 просмотра

Доработать функционал на сайте написанный на php, задание в приложение жду от вас сроки и бюджет

PHP
13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад