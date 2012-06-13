Есть верстка страниц (главная, страница каталога товаров, страница товара), нужно сделать из нее тему для друпала Drupal 7 + ubercart бюджет может варьироваться
Доработать функционал на сайте (сайт на php)
Доработать функционал на сайте написанный на php, задание в приложение жду от вас сроки и бюджет
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