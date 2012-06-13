Вывод информации из таблички на JavaEE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Есть таблица MySQL с статистическими данными, необходимо написать интерфейс вывода содержимого с возможностью отображения данных по году или месяцу.

Полный аналог того, что сделать нужно есть.

Все подробности выбранному исполнителю.

Все предложения строго в проект, личку не читаю.

MySQL
13 лет назад
IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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