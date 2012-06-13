Вывод информации из таблички на JavaEE

Есть таблица MySQL с статистическими данными, необходимо написать интерфейс вывода содержимого с возможностью отображения данных по году или месяцу.

Полный аналог того, что сделать нужно есть.

Все подробности выбранному исполнителю.

Все предложения строго в проект, личку не читаю.