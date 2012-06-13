Создание сайта «под ключ» (дизайн и CMS) + система администрирования (админка). Движок сайта: простейшая CMS (PHP + HTML). Тематика: бизнес-справочники. Сайт на PHP + MySQL (или SQLite), или файловая БД (по желанию ...
Вывод информации из таблички на JavaEE
Есть таблица MySQL с статистическими данными, необходимо написать интерфейс вывода содержимого с возможностью отображения данных по году или месяцу.
Полный аналог того, что сделать нужно есть.
Все подробности выбранному исполнителю.
Все предложения строго в проект, личку не читаю.
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