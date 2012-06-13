Привязать обработчик почты к форме обратной связи

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Закрыт3 заявки110 просмотров

Есть сверстанная страничка с формой обратной связи. Нужно к ней привязать обработчик почты

13 лет назад
Vetallro
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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