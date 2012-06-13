Для платформы "битрикс" управление сайтом! Предполагается автоматическая публикация видео контента и графических материалов выложенных на FTP, Автоматическая публикация заголовков и описания к этим файлам. Жду предложения по реализации и цены! Исполнение ...
Привязать обработчик почты к форме обратной связи
Есть сверстанная страничка с формой обратной связи. Нужно к ней привязать обработчик почты
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