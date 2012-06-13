Мне необходимо создание скрипта, который будет собирать информацию с большого количества моих сайтов, а так же из открытых источников и загонять на другие мои сайты по шаблону. Более подробное описание в моем ТЗ. Пришлите письмо ...
Сделать меню для аукциона
Есть интернет аукцион Аукро http://aukro.ua. Там выставляются разные товары на продажу (лоты).
Нужно сделать простое вертикальное меню с ссылками. При этом главное - если меняешь один элемент в меню, он автоматически меняется на ВСЕХ лотах. Потому как если сделать простое меню, то его придется при любом изменении редактировать во всех лотах (а их будет больше 1000). Насколько я понимаю оно должно находится где-то удаленно на сервере и к нему должно быть обращение с лота на Аукро.
При создании лота там имеется встроенный html-редактор (в самом конце редактирования лота), куда можно писать код.
Проблема в том что там запрещено много тегов. Список разрешенных тегов здесь - http://aukro.ua/help_item.php?zoom=N&item=931. Возможно он неполный и кое-что еще будет работать.
Вот пользователь-продавец с сайта Аукро: old_louis_store
Пароль: 12345aaa
Вот тестовый лот: http://aukro.ua/testovyj-lot-i2417735987.html, его можно редактировать и пробовать там код. Или выставить новый лот.
Готов сразу оплатить реализованное решение этой задачи.
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