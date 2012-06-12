Нужна разработка подобной системы. Скрипт (client-side) при скачке пользователем контента добавляет спец код или имя пользователя в hardcoded data скачиваемого файла. Таким образом найдя на пиратских форумах свой контент, я смогу проверить его на наличие ...
Доработка проекта, написанного с нуля
Приветствую! Вся информация о проекте подробно написана в ТЗ.
Можно использовать свои наработки, главное — полное соответствие требованиям ТЗ и отсутствие лишнего.
По срокам — до 1 месяца. В заявке не забывайте указывать сроки и стоимость.
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