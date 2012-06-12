Доработка проекта, написанного с нуля

Приветствую! Вся информация о проекте подробно написана в ТЗ.

Можно использовать свои наработки, главное — полное соответствие требованиям ТЗ и отсутствие лишнего.

По срокам — до 1 месяца. В заявке не забывайте указывать сроки и стоимость.