Доработка проекта, написанного с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки246 просмотров

Приветствую! Вся информация о проекте подробно написана в ТЗ.

Можно использовать свои наработки, главное — полное соответствие требованиям ТЗ и отсутствие лишнего.

По срокам — до 1 месяца. В заявке не забывайте указывать сроки и стоимость.

13 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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