Редакция плагина для WP/MU "Site Creation Wizard"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Плагин дает возможность при создании сайта в сети WP устанавливать приготовленный шаблон. Цель - установка этого шаблона по умолчанию при любом способе создания сайта (администратором, существующим пользователем или при регистрации нового). Плагин можно скачать с оф-сайта Wordpress (Пожалуйста ознакомьтесь прежде чем отвечать). Для того, кто выполнит заказ, будет еще неопределенное количество таких-же простых заказов по доработке сайта.

skype: LiveCJ

WordPress
13 лет назад
CyberDJ
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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