Редакция плагина для WP/MU "Site Creation Wizard"

Плагин дает возможность при создании сайта в сети WP устанавливать приготовленный шаблон. Цель - установка этого шаблона по умолчанию при любом способе создания сайта (администратором, существующим пользователем или при регистрации нового). Плагин можно скачать с оф-сайта Wordpress (Пожалуйста ознакомьтесь прежде чем отвечать). Для того, кто выполнит заказ, будет еще неопределенное количество таких-же простых заказов по доработке сайта.

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