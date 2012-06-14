Составь букет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки241 просмотр

Нужно небольшое флеш приложение для сайта магазина цветов. Пользователь в приложении составляет букет из предложенного списка цветов, далее заказ отправляется в магазин. Это для моей дипломной работы, сайт сделал, но с флешом у меня трудности... Тут не требуется особой красоты или функицональности. Есть центральная точка, 6 точек вокруг, ещё 6 вокруг.

В эти точки подставляются бутоны. По-моему это простейшая реализация.

13 лет назад
XyM4er
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Сделали всё как обещали, быстро и качественно. Процессом сотрудничества и самой работой остался доволен. Рекомендую.
Спасибо Юрию за интересный проект. Интересное задание, поставлено четко и ясно, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработчик

    $5

    На странице http://lidomed.com.ua/main/gaimorit.php есть под заголовком две строчки - курс лечения и программы прибора Паркес 7. Необходимо сделать обработчик для раскрывающегося списка (всего 2 пункта - Паркес 7 и Паркес 77), который будет менять схемы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен парсер

    Есть сайты ruspo.ru и sletat.ru Турист запрашивает тур по определенным параметрам (кол-во дней, даты, страна и проч.) Нужно выудить инфу с сайта1, выудить инфу с сайта2, сравнить цены, выбрать наименьшую, вычесть 3% ...

    Парсинг данных
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки в Joomla 2.5

    нужно сделать дополнительные поля в радел регистрации джумлы вот тут http://inprofit.org/index.php/login?view=registration 1) Выбор: Трейдер/Инвестор (присваивается в Категорию соовтетствующую - там есть в джумле) 2) Страна 3) Город 4) Номер ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить оишбки верстки на Bitrix

    $250

    Требуется переверстать сайт на CMS Bitrix практически с нуля! Требуется правильно прописать коды и стили в соответствии с самой идеей (логикой) самого Битрикса, обеспечить кроссбраузерность и т.п. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + интеграция WordPress

    $200

    Необходимо сверстать тривиальный макет и интегрировать на движок WordPress. Идея - портфолио графических материалов. Т.е. все страницы разделов однотипные, но с разной выборкой контента по категориям + галерейка вроде Fancybox. Более ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интеграция wordpress + phpbb3

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Интеграция подразумевает: - совместная авторизация - синхронизация совпадающих полей профилей - Так же желательна совместная авторизация с основными крупными сайтами (facebook. twitter, lj, vc, odnoclassniki, yandex, mail.ru). ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт выбора региона

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужен такой скрипт: регион посетителя определяется автоматически на основании IP и ему дается сообщение "Вы из ..... Если нет смените регион" Если подтверждает регион, то он остается выбранным автоматически, если ...

    AJAX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • WP

    Установил один плагин на wp. После этого админка стала на английском. Нужно это исправить...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад