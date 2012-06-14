Составь букет

Нужно небольшое флеш приложение для сайта магазина цветов. Пользователь в приложении составляет букет из предложенного списка цветов, далее заказ отправляется в магазин. Это для моей дипломной работы, сайт сделал, но с флешом у меня трудности... Тут не требуется особой красоты или функицональности. Есть центральная точка, 6 точек вокруг, ещё 6 вокруг.

В эти точки подставляются бутоны. По-моему это простейшая реализация.