На странице http://lidomed.com.ua/main/gaimorit.php есть под заголовком две строчки - курс лечения и программы прибора Паркес 7. Необходимо сделать обработчик для раскрывающегося списка (всего 2 пункта - Паркес 7 и Паркес 77), который будет менять схемы ...
Составь букет
Нужно небольшое флеш приложение для сайта магазина цветов. Пользователь в приложении составляет букет из предложенного списка цветов, далее заказ отправляется в магазин. Это для моей дипломной работы, сайт сделал, но с флешом у меня трудности... Тут не требуется особой красоты или функицональности. Есть центральная точка, 6 точек вокруг, ещё 6 вокруг.
В эти точки подставляются бутоны. По-моему это простейшая реализация.
Выбранный исполнитель
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