Установил один плагин на wp. После этого админка стала на английском. Нужно это исправить...
Скрипт выбора региона
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Нужен такой скрипт: регион посетителя определяется автоматически на основании IP и ему
дается сообщение "Вы из ..... Если нет смените регион" Если подтверждает регион, то он остается выбранным автоматически, если хочет сменить, то ajax скрипт выбора региона.
Ждем Ваших предложений.
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