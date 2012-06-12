Скрипт выбора региона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Нужен такой скрипт: регион посетителя определяется автоматически на основании IP и ему

дается сообщение "Вы из ..... Если нет смените регион" Если подтверждает регион, то он остается выбранным автоматически, если хочет сменить, то ajax скрипт выбора региона.

Ждем Ваших предложений.

AJAX
13 лет назад
lerneree
70 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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