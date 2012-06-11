Нужно поправить функцию, написанную на php. Ранее работала в порядке, а после того, как потребовалось выдавать файлы более 2гиг потребовалось переписать, так как filesize в 32 битном php выдавал неверный размер файла, пришлось размер брать ...
Доработка CMS BoxCode
Добрый! Требуется доработка CMS для доски объявлений BoxCode (http://www.boxcode.ru/iproduct5.html). C рассчетом на последующую поддержку. За побробностями прошу обращаться в личку.
Заявки фрилансеров
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