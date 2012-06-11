Доработка CMS BoxCode

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Добрый! Требуется доработка CMS для доски объявлений BoxCode (http://www.boxcode.ru/iproduct5.html). C рассчетом на последующую поддержку. За побробностями прошу обращаться в личку.

HTML
13 лет назад
niao
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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