Добавить подписку на сайт (Джумла)

Мне нужно добавить форму для подписки на рассылку. То есть человек просто вводит свой почтовый адрес и жмет ок. Когда на сайте публикуется материал - он автоматически ставится в рассылку, скажем, название, картинка и немножко текста. И ссылка на этот материал. И чтобы рассылка управлялась из админки, скажем, раз в сутки, раз в три дня.