Коррекция php скрипта

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Закрыт3 заявки250 просмотров

Нужно поправить функцию, написанную на php. Ранее работала в порядке, а после того, как потребовалось выдавать файлы более 2гиг потребовалось переписать, так как filesize в 32 битном php выдавал неверный размер файла, пришлось размер брать через COM. Всё бы хорошо, но теперь выдаётся неверный header, изза чего браузеры дуреют. Например, на файл около 16 гиг выдаёт

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есть подозрение, что проблема с типа переменных, надо покопать и потестить.

Кто умный не жадный, помогайте :)

PHP
13 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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