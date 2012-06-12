Коррекция php скрипта

Нужно поправить функцию, написанную на php. Ранее работала в порядке, а после того, как потребовалось выдавать файлы более 2гиг потребовалось переписать, так как filesize в 32 битном php выдавал неверный размер файла, пришлось размер брать через COM. Всё бы хорошо, но теперь выдаётся неверный header, изза чего браузеры дуреют. Например, на файл около 16 гиг выдаёт

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есть подозрение, что проблема с типа переменных, надо покопать и потестить.

Кто умный не жадный, помогайте :)