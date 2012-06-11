Реализация админской части сайта… Нужно доработать чужой код. Подробности после контакта. Основной критерий: ищу человека который все сделает оперативно, отнесется серьезно, и не пропадет после того как ...
Перенести калькулятор с Joomla 1.5 на 2.5.
Есть действующий калькулятор который работает на Жумла 1.5, его нужно интегрировать на Жумла 2.5 и немного изменить. Во вложении адрес сайта с которого этот калькулятор можно выкачать! Полный доступ к нему предоставлю!
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