Нужен модуль полноценной доски объявлений для dle, желательно максимальная интеграция с движком... Пример модуля _http://board.izbranniy.net/ но он заброшен! Нужен аналог под актуальную версию и некоторыми доработками
Amazon.com парсинг либо разобраться с api
парсинг по ключевому слову.. предлагайте варианты. желательно опыт работы именно с этим сайтом
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