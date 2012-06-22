Amazon.com парсинг либо разобраться с api

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки161 просмотр

парсинг по ключевому слову.. предлагайте варианты. желательно опыт работы именно с этим сайтом

13 лет назад
avansare
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$140
14 дней
Первый раз за 5 лет работы "попался" человек, который понимает все с полуслова. Владимир сам решает все проблемы без лишних вопросов. Приятно иметь дело. Рекомендую! 100 баллов!
Все отлично, сотрудничеством остался полностью доволен.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен модуль доски объявлений для dle

    Нужен модуль полноценной доски объявлений для dle, желательно максимальная интеграция с движком... Пример модуля _http://board.izbranniy.net/ но он заброшен! Нужен аналог под актуальную версию и некоторыми доработками

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Фильтр для WordPress

    Здравствуйте! Есть сайт на WordPress. В нем есть фильтр который делает выборку по категориям и таксономиям. Необходимо его доработать. Нужен тот, кто работал когда нибудь с таксономиями, фильтрами или расширенным поиском в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переименовать текст во флеше

    $5

    В готовой флеш-шапке (есть fla) из готового шаблона http://templates.entheosweb.com/template_number/30230.asp нужно: 1. Переименовать пункты меню на 2 языка (русский и чешский), кол-во пунктов полностью аналогично, нужно лишь исправить текст 2. Изменить заголовок ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание и адаптация личного кабинета

    Требуется написание и адаптация личного кабинета. Ключевые возможности: - уметь принимать авторизацию через сторонние сервисы(open-id и соц.сети.) - иметь модульную структуру и возможность гибкого расширения без больших усилий. - ...

    DrupalJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер сайта на предмет появления лотов

    На сайте есть несколько лотов. Периодически один из лотов становится доступен к выкупу. Соответственно надо успеть нажать кнопочку "забрать лот", ввести сумму, капчу и отправить сообщение в аську. Капча несложная, вида 2+2. Для начала можно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать мелочи в шаблоне

    Добрый день, есть шаблон, выкаченный, нужно доработать мелочи, чтобы сайт соответствовал оригиналу, если это возможно. Ссылка на оригинал http://static.livedemo00.template-help.com/wt_39295/ В архиве, то что есть. Конкретно нужно: ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визитка на MODx REVO (верстка готова)

    $100

    Добрый день, необходимо сделать сайт-визитку на MODx REVO, верстка готова, сервер для разработки настроен. Сроки - 2 дня. Обязательно наличие у Вас Skype и соблюдение моих рекомендаций относительно структуры чанков/шаблонов/документов. Оплата ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад