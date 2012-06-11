Нужен модуль полноценной доски объявлений для dle, желательно максимальная интеграция с движком... Пример модуля _http://board.izbranniy.net/ но он заброшен! Нужен аналог под актуальную версию и некоторыми доработками
Правки в Joomla
Есть не большие правки необходимо сделать срочно.
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