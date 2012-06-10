Написать скрипт

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Нужно написать не большой скрипт что бы он работал с одной из партнёркой, скрипт должен работать с api. При загрузке без параметра загружается одно, при загрузке с параметром загружается другое, по факту совсем разные сайты, сколько такое будет стоить?

13 лет назад
oleksdanderm
Александр 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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