Создание sitemap.xml для сайта

Нужна генерация карты сайта для butt-head.ru

А именно в карте нужно указать ссылки на все треки сайта.

При этом нужно использовать индексный sitemap указывающий ссылки на остальные карты сайта.

Все файлы карт архивировать в gz

Подробнее о правилах создания карты сайта можно почитать тут:

http://www.sitemaps.org/ru/protocol.html

Для дополнитеьных вопросов используйте ЛС