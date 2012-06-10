Нужна программа для массовой рассылки предложений дружбы пользователям он-лайн сразу с нескольких аков . Социальная сеть Майл ру.
Создание sitemap.xml для сайта
Нужна генерация карты сайта для butt-head.ru
А именно в карте нужно указать ссылки на все треки сайта.
При этом нужно использовать индексный sitemap указывающий ссылки на остальные карты сайта.
Все файлы карт архивировать в gz
Подробнее о правилах создания карты сайта можно почитать тут:
http://www.sitemaps.org/ru/protocol.html
Для дополнитеьных вопросов используйте ЛС
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