Создание sitemap.xml для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок195 просмотров

Нужна генерация карты сайта для butt-head.ru

А именно в карте нужно указать ссылки на все треки сайта.

При этом нужно использовать индексный sitemap указывающий ссылки на остальные карты сайта.

Все файлы карт архивировать в gz

Подробнее о правилах создания карты сайта можно почитать тут:

http://www.sitemaps.org/ru/protocol.html

Для дополнитеьных вопросов используйте ЛС

13 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров