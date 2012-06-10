Настройка работы плагина для Wordpress

Необходимо создать не совсем стандартную биржу ссылок. В идеале нужен исполнитель (исполнители) которые уже участвовали в создании подобных проектов (gogetlinks.net, rotapost.ru, миралинкс, сетлинкс, liex итд). Бюджет может быть как больше так и меньше, ...