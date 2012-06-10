Нужен программист на bitrix'e для создания сайта психолога. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна верстка и программирование. Просьба в ответе указывать: -скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ) ...
Настройка работы плагина для Wordpress
Необходимо скоординировать работу плагина "Социального голосования" для Wordpress с шаблоном Striking Версии 5.1.7. Плагин установлен и работает, за исключением того, что не загружает изображения.
Заявки фрилансеров
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