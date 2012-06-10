В сайт нужно добавить: 1) Социальные сети в футере 2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации) ...
Сделать граббер резюме
Необходимо сделать грабер резюме для сайта на основе InstantCMS. Резюме должны размещаться на странице сайта в определенной последовательности, т.е. на вакансию такую то, ф.и.о. и т.д.
Помимо этого найти в интернет 2-3 сайта (посещаемых) откуда будет производиться скачивание резюме. Цена работы обсуждается. Адрес сайта в прикрепленном файле.
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