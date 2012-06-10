Сделать граббер резюме

Необходимо сделать грабер резюме для сайта на основе InstantCMS. Резюме должны размещаться на странице сайта в определенной последовательности, т.е. на вакансию такую то, ф.и.о. и т.д.

Помимо этого найти в интернет 2-3 сайта (посещаемых) откуда будет производиться скачивание резюме. Цена работы обсуждается. Адрес сайта в прикрепленном файле.