В сайт нужно добавить: 1) Социальные сети в футере 2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации) ...
Исправить ошибку в файле, PHP
Описание ошибки.
Скрипт обработки update.php . Отрабатывает загрузку информации из файла excel в базу. Если excel файл "новый" то происходит перезапись информации в базе данных. Работало на три заполняемых столбца, изменили до 6 , работа прекратилась, пустая база. Нужно устранить ошибку.
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