Подправить PhocaGallary и Virtuemart

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

1) В Phoca Gallary уже есть поддержка Virtuemart, но её надо расширить.

2) Добавить новый вид просмотра из последней версии Phoca Gallary в более раннюю версию этого компонента (чтобы не переносить весь сайт на следующую версию Джумлы)

Подробное ТЗ в прикреплённом файле.

Кроме денег гарантирую прекрасный отзыв.

Joomla
13 лет назад
joomlarator
Вячеслав 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров