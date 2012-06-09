В сайт нужно добавить: 1) Социальные сети в футере 2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации) ...
Подправить PhocaGallary и Virtuemart
1) В Phoca Gallary уже есть поддержка Virtuemart, но её надо расширить.
2) Добавить новый вид просмотра из последней версии Phoca Gallary в более раннюю версию этого компонента (чтобы не переносить весь сайт на следующую версию Джумлы)
Подробное ТЗ в прикреплённом файле.
Кроме денег гарантирую прекрасный отзыв.
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