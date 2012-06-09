Подправить PhocaGallary и Virtuemart

1) В Phoca Gallary уже есть поддержка Virtuemart, но её надо расширить.

2) Добавить новый вид просмотра из последней версии Phoca Gallary в более раннюю версию этого компонента (чтобы не переносить весь сайт на следующую версию Джумлы)

Подробное ТЗ в прикреплённом файле.

Кроме денег гарантирую прекрасный отзыв.