Перевод существующего флеш с AS1 на AS3

Доброго времени суток.

Нашему проекту требуется перевести существующее flash приложение c AS1 на AS3, сделать его совместимым с CS4 или CS5

(от Вас необходимо знание AS1 и Flash6 для переноса на более новую версию)

Приложение полностью рабочее (скачиваемая программа-клиент, определенный раздел которой выполнен на flash и требует данного переноса)

В дальнейшем потребуется обновить некоторые элементы/анимацию Флэш приложения - все это будет обсуждаться в рамках отдельного задания.

Более конкретные описания и задание - в процессе общения.