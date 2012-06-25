Перевод существующего флеш с AS1 на AS3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок118 просмотров

Доброго времени суток.

Нашему проекту требуется перевести существующее flash приложение c AS1 на AS3, сделать его совместимым с CS4 или CS5

(от Вас необходимо знание AS1 и Flash6 для переноса на более новую версию)

Приложение полностью рабочее (скачиваемая программа-клиент, определенный раздел которой выполнен на flash и требует данного переноса)

В дальнейшем потребуется обновить некоторые элементы/анимацию Флэш приложения - все это будет обсуждаться в рамках отдельного задания.

Более конкретные описания и задание - в процессе общения.

13 лет назад
BryanNN
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ArtDon
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$300
5 дней
Спасибо за работу, все точно, качественно и в срок! Будем работать дальше 100%
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата.

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ArtDon
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад