Требуется разработчик PHP/Ajax для написания портала на основе DLE 9.6 Utf-8 Требование к исполнителю: - Знание PHP, Javascript на профессиональном уровне. - Знание программной части и особенностей движка DLE - ...
Программирование
1) Сервис предназначен для того чтобы люди могли оформлять свои фото в рамки и делать на них подписи, потом сохранять себе.
2) Сделать нужно на нашей ЦМС (дописать сервис, ничего сложного, админ часть делать не нужно)
3) Рамки скорей всего лучше будет описать в отдельной таблице. У каждой рамки может быть от 1-3 отверстий (место для фото) и 1-2 подписей на фото. Расположение отверстий (координаты), а также расположение, цвет, шрифт, размер шрифта и ограничение колич симв каждой подписи будет описан в этой таблице.
На нижнем рисунка Красной рамкой показан пример описания отверстия
4) Все рамки на сайте будут поделены по категориям (напр Морские, Детские, Цветы итп)
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