Программирование

1) Сервис предназначен для того чтобы люди могли оформлять свои фото в рамки и делать на них подписи, потом сохранять себе.

2) Сделать нужно на нашей ЦМС (дописать сервис, ничего сложного, админ часть делать не нужно)

3) Рамки скорей всего лучше будет описать в отдельной таблице. У каждой рамки может быть от 1-3 отверстий (место для фото) и 1-2 подписей на фото. Расположение отверстий (координаты), а также расположение, цвет, шрифт, размер шрифта и ограничение колич симв каждой подписи будет описан в этой таблице.

На нижнем рисунка Красной рамкой показан пример описания отверстия

4) Все рамки на сайте будут поделены по категориям (напр Морские, Детские, Цветы итп)