Создание портала на базе движка DLE 9

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок357 просмотров

Требуется разработчик PHP/Ajax для написания портала на основе DLE 9.6 Utf-8

Требование к исполнителю:

- Знание PHP, Javascript на профессиональном уровне.

- Знание программной части и особенностей движка DLE

- Наличие портфолио, опыт создания модулей для DLE

- Опыт работы с Memcached, навыки оптимизации скриптов под большие нагрузки

Необязательные требования:

- Наличие сертификатов, ВО

Техническое задание написано. Окончательная стоимость работ будет оговариваться после ознакомления с ТЗ

AJAXDLEJavaScriptPHP
13 лет назад
TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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