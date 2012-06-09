WP E-commerce/ Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки108 просмотров

Необходимо в режиме реального времени прикрутить домен к хостингу, поставить wp или joomla, настроить шаблон магазина wordpress или vm, заменить язык на русский, может быть добавить или наоборот убрать какой нибудь элемент, настроить виджеты.

Оплата по факту. связь скайп.

JoomlaWordPress
13 лет назад
wl123
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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