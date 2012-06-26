Сайт на joomla на основе шаблона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок225 просмотров

Задача: установить жумлу, одеть шаблон, адаптировать его под нашу структуру.

Нужен специалист с большим опытом и нормальным ценником, оплата ЯД или Qiwi

Заявки оставлять здесь, ссылку на портфолио жумла сайтов.

Joomla
13 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$45
2 дня
Сотрудничеством с Марией очень доволен. Спасибо и рекомендую.
Задачи понятные, работа без стресса, оплата прошла вовремя. Хороший заказчик, спасибо за сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад