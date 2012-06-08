Перенос интернет-магазина на новый движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок193 просмотра

Интернет-магазин бытовой техники. Необходимо перенести его на новый движок с экспортом товаров.

Количество товаров приблизительно 20К

Исходный движок: script-shop free

Нужно перенести на движок: script-shop лицензия

Жду предложений со сроками и ценами.

13 лет назад
xaxaker
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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