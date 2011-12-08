Собственно, ищу человека, который может интересно писать об играх на ОС Android. Обзоры нужны уникальные, проверяю уникальность вот с помощью этого сервиса: http://www.content-watch.ru. Объем статей должен варьироваться от 2500 до 5000 символов без пробелов. Процесс ...
Опыт работы
Сентябрь 2012 — Март 2013 Интернет-магазин детских товаров «Ненька» (www.nenka.com.ua)
Основатель, владелец, интернет-маркетолог
•Организация работы курьеров и менеджеров
•Организация отчетности
•Разработка сайта под ключ
•Продвижение сайта. Результат: 800 уникальных посетителей в сутки при бюджете 1000 грн. в месяц
Июнь 2009 – Март 2011 Интернет-магазин детских товаров «Карапузя» (www.karapuzya.com.ua)
Основатель, владелец, интернет-маркетолог
•Организация работы курьеров и менеджеров
•Организация отчетности
•Разработка сайта
•Продвижение сайта. Результат: 2000 уникальных посетителей в сутки при бюджете 2000 грн. в месяц
Февраль 2008 – Май 2011 Компания «Ваш сайт» (www.vash-site.com.ua)
Основатель, владелец, директор
•Продвижение сайта
•Переговоры с клиентами
•Составление коммерческих предложений, отчетность, подписание договоров. Было подписано около 100 договоров.
•Продвижение сайтов клиентов
•Контекстная реклама
•Баннерная реклама
•Работа в онлайн-бизнесе (продажыссылок в биржах, работа с разными ПП, яндексдирект, googleadwords)
•Контроль, управление, принятие решений
Ноябрь 2006 – Февраль 2008Компания «Stardesign» (www.stardesign.org)
Seo-специалист, линк-менеджер, верстальщик
•Продажа и обмен ссылок вручную
•Продвижение сайтов
•Верстка сайтов
•Наполнение сайтов
•Переговоры с клиентами
•Покупка ссылок
Опыт:
-Онлайн-бизнес. Киберсквотинг, работа с партнерскими программами, работа с биржами ссылоки статей на стороне вебмастера, продажа рекламы CPC (Бегун, РСЯ, Adsense, ClickAdvertasing)
-SEO. Продвинул в ТОП 10 около 100 сайтов иоколо 2000 поисковых запросов. Работа в биржах ссылок и статей на стороне оптимизатора. В совершенстве знаю внутренние и внешние факторы ранжирования сайтов.Все теоретические знания использовал на практике. Не однократно ставил эксперименты, с помощью которых получал целевых посетителей за копейки. На данный момент в компании «Ваш сайт» около 30 клиентов.
-Контекстная реклама. Работа в GoogleAdwords, создал, настроили вел около 50 рекламных кампаний. Яндекс.Директ , создал, настроил и велоколо 10 рекламных кампаний.
-Агрегаторы. Работа с Price.ua, Klumba.ua, Nadavi.ua, Vcene.ua, Яндекс-маркети другими.
-Аналитика. Работа с GoogleAnalytics, постановка целей, анализ поисковых фраз. Мониторинг сайтов-конкурентов по открытой статистикена счет неконкурентных поисковых фраз.
-Регистрация доменов и хостинг. Зарегистрировал около 2000 доменных имен через разных регистраторови настроил их на хостинге. Знаю принцип работы сайтов изнутри. Знаю базовые команды SHELL.
-HTML. Свободночувствую себя в коде и сам могу сверстать дизайн-макет. Отверсталоколо 100 сайтов, но не считаю себя совершенным специалистом в этой области.
-PHP. Знаю базовые операторы языка.
-Переговорыс клиентами. Со всеми своими клиентами вел переговори сам. И на счет продвижения сайтов, и на счет создания сайтов, и на счет контекстной рекламы.
Некоторые из проектов, которые создавались мною или под моим руководством:
Создание идеи. Работа с дизайнером, копирайтером, программистом. Продвижение сайта.
Создание идеи. Работа с дизайнером, копирайтером, программистом. Продвижение сайта, полноесопровождение в области интернет-маркетинга, полная организация работы магазина.
Работа с дизайнером, программистом. Продвижение сайта.
Работа с дизайнером, программистом.
Работа с дизайнером, программистом.
Работа с дизайнером, программистом.
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