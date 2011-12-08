Резюме

Опыт работы

Сентябрь 2012 — Март 2013 Интернет-магазин детских товаров «Ненька» (www.nenka.com.ua)

Основатель, владелец, интернет-маркетолог

•Организация работы курьеров и менеджеров

•Организация отчетности

•Разработка сайта под ключ

•Продвижение сайта. Результат: 800 уникальных посетителей в сутки при бюджете 1000 грн. в месяц

Июнь 2009 – Март 2011 Интернет-магазин детских товаров «Карапузя» (www.karapuzya.com.ua)

Основатель, владелец, интернет-маркетолог

•Организация работы курьеров и менеджеров

•Организация отчетности

•Разработка сайта

•Продвижение сайта. Результат: 2000 уникальных посетителей в сутки при бюджете 2000 грн. в месяц

Февраль 2008 – Май 2011 Компания «Ваш сайт» (www.vash-site.com.ua)

Основатель, владелец, директор

•Продвижение сайта

•Переговоры с клиентами

•Составление коммерческих предложений, отчетность, подписание договоров. Было подписано около 100 договоров.

•Продвижение сайтов клиентов

•Контекстная реклама

•Баннерная реклама

•Работа в онлайн-бизнесе (продажыссылок в биржах, работа с разными ПП, яндексдирект, googleadwords)

•Контроль, управление, принятие решений

Ноябрь 2006 – Февраль 2008Компания «Stardesign» (www.stardesign.org)

Seo-специалист, линк-менеджер, верстальщик

•Продажа и обмен ссылок вручную

•Продвижение сайтов

•Верстка сайтов

•Наполнение сайтов

•Переговоры с клиентами

•Покупка ссылок

Опыт:

-Онлайн-бизнес. Киберсквотинг, работа с партнерскими программами, работа с биржами ссылоки статей на стороне вебмастера, продажа рекламы CPC (Бегун, РСЯ, Adsense, ClickAdvertasing)

-SEO. Продвинул в ТОП 10 около 100 сайтов иоколо 2000 поисковых запросов. Работа в биржах ссылок и статей на стороне оптимизатора. В совершенстве знаю внутренние и внешние факторы ранжирования сайтов.Все теоретические знания использовал на практике. Не однократно ставил эксперименты, с помощью которых получал целевых посетителей за копейки. На данный момент в компании «Ваш сайт» около 30 клиентов.

-Контекстная реклама. Работа в GoogleAdwords, создал, настроили вел около 50 рекламных кампаний. Яндекс.Директ , создал, настроил и велоколо 10 рекламных кампаний.

-Агрегаторы. Работа с Price.ua, Klumba.ua, Nadavi.ua, Vcene.ua, Яндекс-маркети другими.

-Аналитика. Работа с GoogleAnalytics, постановка целей, анализ поисковых фраз. Мониторинг сайтов-конкурентов по открытой статистикена счет неконкурентных поисковых фраз.

-Регистрация доменов и хостинг. Зарегистрировал около 2000 доменных имен через разных регистраторови настроил их на хостинге. Знаю принцип работы сайтов изнутри. Знаю базовые команды SHELL.

-HTML. Свободночувствую себя в коде и сам могу сверстать дизайн-макет. Отверсталоколо 100 сайтов, но не считаю себя совершенным специалистом в этой области.

-PHP. Знаю базовые операторы языка.

-Переговорыс клиентами. Со всеми своими клиентами вел переговори сам. И на счет продвижения сайтов, и на счет создания сайтов, и на счет контекстной рекламы.

Некоторые из проектов, которые создавались мною или под моим руководством:

www.vash-site.com.ua

Создание идеи. Работа с дизайнером, копирайтером, программистом. Продвижение сайта.

www.karapuzya.com.ua

Создание идеи. Работа с дизайнером, копирайтером, программистом. Продвижение сайта, полноесопровождение в области интернет-маркетинга, полная организация работы магазина.

www.rechflot.kiev.ua

Работа с дизайнером, программистом. Продвижение сайта.

www.fuelalternative.com.ua

Работа с дизайнером, программистом.

www.electroservice.kiev.ua

Работа с дизайнером, программистом.

www.sapfo.com.ua

Работа с дизайнером, программистом.