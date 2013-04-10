Здравствуйте! Статьям сайта для начинающих дизайнеров нужны картинки. Сейчас необходимо повторить картинку "Строение шифта" http://designmodo.com/letterform/ Сроки - до недели. Предлагайте цены.
Баннер на сайт бытовой техники. Кондиционеры
Нужен простой Флеш-баннер 240 Х 300, которые будет рекламировать кондиционеры определенной марки. ТЗ и картинки сброшу выбранному исполнителю
Заявки фрилансеров
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