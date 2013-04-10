Баннер на сайт бытовой техники. Кондиционеры

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок185 просмотров

Нужен простой Флеш-баннер 240 Х 300, которые будет рекламировать кондиционеры определенной марки. ТЗ и картинки сброшу выбранному исполнителю

12 лет назад
xaxaker
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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