Маленький статичный баннер для сайта

Здравствуйте!

Нужен картинка - баннер для сайта nabatute.ru взамен того, что в прикрепленном файле.

Цель баннера: привлечь внимание, пробудить любопытство... неожиданной возможностью

Смысловая нагрузка: при клике посетитель сайта перейдет на страницу, где будет информация о том, как он сможет с нашей помощью открыть собственный батутный центр.

Цветовое решение не должно конфликтовать с оформлением сайта.

Нужны два варианта с разным текстом:

1. Открой батутный центр в своем городе

2. Открой свой батутный центр

Прошу сразу указывать сроки и стоимость. Спасибо.