Есть визуалы и текст, надо создать флеш-баннер и вставить в него ClickTag
Баннер на главную страницу
Требуется анимированный флэш банер-тизер, приглашающий прочитать эту статью http://shampun.com.ua/articles/kak-spasti-volosy/ Размер (в*ш) 130*655 пикселей.
Предпочтение отдается фрилансерам из Украины. Оплата на карту Приватбанка. Для иностранных фрилансеров возможна оплата на гривневый кошелек WM, комиссия за перевод оплачивается исполнителем.
Адрес сайта - http://shampun.com.ua/
Внимание!!! Прежде чем отвечать на проект ознакомьтесь с сайтом, хотя бы с примером.
Заявки фрилансеров
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