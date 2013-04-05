Cоздать главное изображение для страницы Facebook в стиле сайта www.sprint-4g.ru
Нужны тизеры (статика+анимация) - 20 штук
Здравствуйте!
Ищу толкового человека, способного быстро, качественно и недорого рисовать тизеры под игровую тематику. Ищу для постоянного сотрудничества. Предлагайте свои цены и примеры работ.
Оплата WebMoney.
ICQ для связи: 562194611
Заявки фрилансеров
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