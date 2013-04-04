В прицепе стандартная flash-кнопка. Её надо изменить. Сделать по размеру как "пример 1", а по цвету как "пример 2". Надпись на кнопке нужно сделать "Загрузить Фото", таким же шрифтом и цветом как ...
Баннеры + логотип
Необходимо разработать единый стиль (баннеры + логотип) для использования их в приложениях для соц сетей, для расширений браузеров для сайта learneng.net
Сайт представляет из себя систему где пользователи могу читать тексты на английском языке, смотреть перевод текста, перевод слов. После прочтения текста человек нажимает кнопку и материал становится усвоенным пользователем, слова из тексат аккумулируются для конкретного пользователя и далее по ним проводится тестирование с подсчётом результатов и выводом прогресса обучения. Пользователи могут входить как зарегистрировавшись, так и через соц сети.
В частности необходимо сделать:
- Логотип (предоставить в разрешении 128х128, 64х64, 32х32, 16х16)
- Эмблему сайта / баннер размерами 100x76, 440 х 280, 155х100, 380х16, 180х115, 394х150, 607x376, 510х320
логотип и каждый из баннеров/ эмблем должен быть:
- в едином стиле
- узнаваем и бросок
- просто и понятен
- должны быть использованы сочные цвета (чтобы был контраст между элементами)
--------------------------------------------
Примеры где будут использованы баннеры
-- www.iegallery.com --
(пример – www.iegallery.com/PinnedS...
Здесь будет использован баннер размером
100x76, 193х242, 380х16
-- chrome.google.com/webstor... --
(пример – chrome.google.com/webstor...
Здесь будет использован баннер размером 440 х 280
-- addons.opera.com --
Пример – addons.opera.com/ru/exten...
Здесь будет использован баннер размером 510х320
-- Приложение для facebook --
155х100, 180х115, 394х150
-- Приложение vkontakte --
607x376
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется изготовить анимированный флеш-баннер размером 160*400. Подробное описание техзадания о требовании к расположению текста на баннере и анимации - в приложенном документе.Завершен12 лет назад
размер 490*95 что-нибудь мигающее... логотип сайта... текст...лампочка какая-нибудь ... bixenon.by -для этого сайта делает баннер формат флеш без цен не писать ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужно сделать красивый баннер 200х300. Формат GIF. Цвета неброские, анимация медленная, плавная, лучше всего - плавная смена текста.Завершен12 лет назад
- $50
Баннер Размер: 200 на 300 Формат: Флеш Содержание: Ковры. Лучший выбор в Украине. Более 1500 ковров в наличии. Бесплатная доставка. Картинки под запрос.Баннеры11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $13
Необходим статичный баннер в JPEG. Баннер будет размещен на главной странице сайта автошколы http://vektor-nnov.ru/. Расчетное время работы 2 часа - 400 руб. Слоган баннера "Обучение вождению в рассрочку. Вся семья одобряет". Основная идея - спокойное ...Завершен12 лет назад
Требуется создание 8 рекламных баннеров для сайта http://www.voronezhavto.ru/ Рекомендуемый вес баннера - 30-60 Кб Размеры: 240х400 - 1 шт 600х90 - 1 шт 468х60 - 3 шт 160х600 - ...Завершен12 лет назад
Нужен простой flash- беннер, анонсирующий мероприятие.Баннеры17 заявокЗакрыт12 лет назад
Наша компания занимается автоматизацией торговли на финансовых рынках и управлением инвестициями на ПАММ счетах. Нужен баннер два самых ходовых размера (468на60 и 125на125) для размещения на сторонних сайтах-партнерах. Цель баннера-привлечение инвестиций в конкретные ПАММ счета, ...Баннеры7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек для отрисовки жарящих тизеров. Тематика: похудение. Нужно срочно. Предлагайте себя, указывайте ссылку на портфолио и цены.Баннеры1 заявкаЗакрыт12 лет назад