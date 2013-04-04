Необходимо разработать единый стиль (баннеры + логотип) для использования их в приложениях для соц сетей, для расширений браузеров для сайта learneng.net

Сайт представляет из себя систему где пользователи могу читать тексты на английском языке, смотреть перевод текста, перевод слов. После прочтения текста человек нажимает кнопку и материал становится усвоенным пользователем, слова из тексат аккумулируются для конкретного пользователя и далее по ним проводится тестирование с подсчётом результатов и выводом прогресса обучения. Пользователи могут входить как зарегистрировавшись, так и через соц сети.

В частности необходимо сделать:

- Логотип (предоставить в разрешении 128х128, 64х64, 32х32, 16х16)

- Эмблему сайта / баннер размерами 100x76, 440 х 280, 155х100, 380х16, 180х115, 394х150, 607x376, 510х320

логотип и каждый из баннеров/ эмблем должен быть:

- в едином стиле

- узнаваем и бросок

- просто и понятен

- должны быть использованы сочные цвета (чтобы был контраст между элементами)

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Примеры где будут использованы баннеры

-- www.iegallery.com --

(пример – www.iegallery.com/PinnedS...

Здесь будет использован баннер размером

100x76, 193х242, 380х16

-- chrome.google.com/webstor... --

(пример – chrome.google.com/webstor...

Здесь будет использован баннер размером 440 х 280

-- addons.opera.com --

Пример – addons.opera.com/ru/exten...

Здесь будет использован баннер размером 510х320

-- Приложение для facebook --

155х100, 180х115, 394х150

-- Приложение vkontakte --

607x376