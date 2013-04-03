Нужно сделать два флеш баннера. 240Х400. по примеру баннера на сайте http://www.bezpodryada.ru/ ( баннер зелёного цвета) за каждый баннер 1500 р. раскадровка в прикреплённом файле
Разработка flash-баннера
Нужен простой flash- беннер, анонсирующий мероприятие.
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