Создать баннер

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Завершен15 заявок221 просмотр

размер 490*95

что-нибудь мигающее... логотип сайта... текст...лампочка какая-нибудь ...

bixenon.by -для этого сайта делает баннер

формат флеш

без цен не писать !

12 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Баннер сделал.
Никаких проблем. Поработали хорошо.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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