Создать баннер

Наша компания занимается автоматизацией торговли на финансовых рынках и управлением инвестициями на ПАММ счетах. Нужен баннер два самых ходовых размера (468на60 и 125на125) для размещения на сторонних сайтах-партнерах. Цель баннера-привлечение инвестиций в конкретные ПАММ счета, ...