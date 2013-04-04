Сделать статичный баннер для сайта автошколы

Необходим статичный баннер в JPEG. Баннер будет размещен на главной странице сайта автошколы http://vektor-nnov.ru/. Расчетное время работы 2 часа - 400 руб. Слоган баннера "Обучение вождению в рассрочку. Вся семья одобряет". Основная идея - спокойное обучение без удара по карману и семейному бюджету. Требования к конечному макету - формат на выходе CDR или PSD + JPEG с высоким качеством сжатия. Размер 620х222. Особое внимание к типографике. Текст на макетах в кривые не переводить. Оформление в стиле общего дизайна сайта. Оплата на Яндекс, на Сберкарту или на Тинькофф - вебмани не используем.