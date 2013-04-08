Сделать рекламные баннеры для сайта

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Завершен19 заявок182 просмотра

Требуется создание 8 рекламных баннеров для сайта http://www.voronezhavto.ru/

Рекомендуемый вес баннера - 30-60 Кб

Размеры:

240х400 - 1 шт

600х90 - 1 шт

468х60 - 3 шт

160х600 - 1 шт

125x125 - 2 шт

В бенерах хотелось бы увидеть перекликание с сайтом.

Возможные фразы

Реклама шины, диски, доп товары

Огромный выбор в наличии и на заказ

Самовывоз. Реальное наличие на сайте.

12 лет назад
voronezhavto
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IrinaMouse
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$55
2 дня
Очень довольны сотрудничеством. Все сделано качественно и раньше срока. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
Оплата поступила в срок, приятно было пообщаться, знает чего хочет

Заявки фрилансеров

IrinaMouse
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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