Дизайн сайтов, баннеры, иллюстрации

Меня зовут Ирина, я занимаюсь дизайном сайтов - как проектированием так и отрисовкой, также занимаюсь разработкой дизайна мобильных приложений. Для меня сайт - это в первую очередь не красивая картинка, а удобный инструмент, который решает проблему, с которой пользователь на этот сайт, собственно, и пришел. Опыт работы - 4года.

Имею опыт по созданию как небольших промо-сайтов, лендингов, сайтов-визиток, так и корпоративных порталов, интернет магазинов, а также создание веб и мобильных приложений.

Люблю свою работу и всегда стараюсь совершенствоваться и узнавать что-то новое, быть в тренде современных направлений.