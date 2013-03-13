IrinaMouse

Ирина IrinaMouse

 
35 летРоссия/Клин
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайн сайтов, баннеры, иллюстрации

Меня зовут Ирина, я занимаюсь дизайном сайтов - как проектированием так и отрисовкой, также занимаюсь разработкой дизайна мобильных приложений. Для меня сайт - это в первую очередь не красивая картинка, а удобный инструмент, который решает проблему, с которой пользователь на этот сайт, собственно, и пришел. Опыт работы - 4года.

Имею опыт по созданию как небольших промо-сайтов, лендингов, сайтов-визиток, так и корпоративных порталов, интернет магазинов, а также создание веб и мобильных приложений. 

Люблю свою работу и всегда стараюсь совершенствоваться и узнавать что-то новое, быть в тренде современных направлений.

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложения
Портфолио
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Отзывы заказчиков
vector7713
Роман 
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$44
9 баллов
9 лет назад
Дизайн landing page
Всё было выполнено качественно и в срок, рекомендую!
Оплату перевели вовремя.
Ответный отзыв
voronezhavto
Александр 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Сделать рекламные баннеры для сайта
Очень довольны сотрудничеством. Все сделано качественно и раньше срока. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
Оплата поступила в срок, приятно было пообщаться, знает чего хочет
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
$75
10 баллов
11 лет назад
Необходимо отрисовать качественную шапку
Очень ответственный исполнитель. Работу выполнила в срок. Нарисовала именно то что я хотел. Я очень доволен. Сразу видно что рука набитая, и Ирина творческий человек! Спасибо, буду обращаться еще!
Хороший заказчик, оплату сразу перевел, четко изложил задание. Очень приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
No_Mosk
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать дизайн
Ирина показала себя как ответственный и профессиональный специалист. Работа была выполнена даже раньше чем я рассчитывал, при этом очень высокого качества.
Все хорошо
Ответный отзыв
my_g
Миша 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужен дизайн продажной страницы с текстом
Спасибо Ирине за работу. Все сделано в соответствии с нашими пожеланиями, учтены все правки. Быстро и качественно. Будем обращаться снова)
Все супер
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
$10/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга