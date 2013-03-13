Дизайн сайтов, баннеры, иллюстрации
Меня зовут Ирина, я занимаюсь дизайном сайтов - как проектированием так и отрисовкой, также занимаюсь разработкой дизайна мобильных приложений. Для меня сайт - это в первую очередь не красивая картинка, а удобный инструмент, который решает проблему, с которой пользователь на этот сайт, собственно, и пришел. Опыт работы - 4года.
Имею опыт по созданию как небольших промо-сайтов, лендингов, сайтов-визиток, так и корпоративных порталов, интернет магазинов, а также создание веб и мобильных приложений.
Люблю свою работу и всегда стараюсь совершенствоваться и узнавать что-то новое, быть в тренде современных направлений.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Lesanta.ru - интернет магазин саженцев286 просмотров
- 3MEGA.RU Продажа автомобильных аксессуаров246 просмотров
- Easy Travel - мобильное приложение397 просмотров
- Страница перехода из поисковика на страницу МуМу395 просмотров
- Landing page "MoreCoins"172 просмотра
- On-line покер "MoreCoins"147 просмотров
- "Шарф и Шапка"175 просмотров
- Логотип "Шарф и Шапка"217 просмотров
- WEB-приложение для школ. Личный кабинет ученика146 просмотров
- WEB-приложение для школ. Личный кабинет учителя235 просмотров
- WEB-приложение для школ. WEB-плеер162 просмотра
- Страница статистики для администратора174 просмотра
Отзывы заказчиков
$44
9 баллов
9 лет назад
Всё было выполнено качественно и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Оплату перевели вовремя.
$55
10 баллов
11 лет назад
Очень довольны сотрудничеством. Все сделано качественно и раньше срока. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Оплата поступила в срок, приятно было пообщаться, знает чего хочет
$75
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственный исполнитель. Работу выполнила в срок. Нарисовала именно то что я хотел. Я очень доволен. Сразу видно что рука набитая, и Ирина творческий человек! Спасибо, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплату сразу перевел, четко изложил задание. Очень приятное сотрудничество.
$50
10 баллов
11 лет назад
Ирина показала себя как ответственный и профессиональный специалист. Работа была выполнена даже раньше чем я рассчитывал, при этом очень высокого качества.
Ответный отзыв
Все хорошо
$50
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Ирине за работу. Все сделано в соответствии с нашими пожеланиями, учтены все правки. Быстро и качественно. Будем обращаться снова)
Ответный отзыв
Все супер
Дизайн сайтов
4 отзыва
$10/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга