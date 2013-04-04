Статистический баннер для веб-сайта

Необходим дизайнер для создания интересных, ярких и веселых баннеров. Тема рукоделие. Баннеры необходимы для рекламы на сторонних интернет-ресурсах, так и для оповещения клиентов об акциях (главная страница и е-маил рассылка). Кроме статических баннеров, желательно ...