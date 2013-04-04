Требуется изготовить анимированный флеш-баннер размером 160*400. Подробное описание техзадания о требовании к расположению текста на баннере и анимации - в приложенном документе.
Изменить оформление Flash-кнопки
В прицепе стандартная flash-кнопка. Её надо изменить. Сделать по размеру как "пример 1", а по цвету как "пример 2".
Надпись на кнопке нужно сделать "Загрузить Фото", таким же шрифтом и цветом как в примере. Все файлы во вложении проекта.
Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги на ваш выбор + отзыв по завершению работы.
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