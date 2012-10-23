Есть файл AE с шейпами пяти иконок. Их нужно анимировать так, чтобы получилась зацикленная анимация (в личке обсудим подробнее что именно нужно показать). На выходе мне нужен будет этот же файл AE, чтобы я уже ...
- $40Анимация10 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
На основе купленного Wordpress-шаблона нужно сделать сайт на двух языках - русском и итальянском. В документе все описано с русскими названиями, для итальянской версии сайта текст будет чуть позже. Структура и дизайн почти одинаковые для ...Завершен3 года назад
- $150
Ищу специалиста, который сможет сделать сайт на основе купленного шаблона, согласно ТЗ.Завершен4 года назад
- $35
Есть свежий сайт на Wordpress с установленным платным шаблоном (к нему есть live demo). Нужно настроить внешний вид сайта согласно ТЗ и заполнить несколько страниц. Оплата Webmoney (WMR).Завершен6 лет назад
- $70
Всем здравствуйте! Ищу спеца по Джумле (интернет-магазин), который бы в кратчайшие сроки смог смог реализовать примерно следующее на сайте http://tea-mail.ru/by/: 1. Сделать навигацию типа Главная/чай/улун/светлый улун/ в самой верхней части карточки товара 2. Сделать возможность выбора веса ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $55
Всем здравствуйте! Ищу спеца по Джумле, который бы в кратчайшие сроки смог смог реализовать примерно следующее на сайте http://tea-mail.ru/by/: 1. Сделать навигацию типа Главная/чай/улун/светлый улун/ в самой верхней части карточки товара 2. Сделать возможность выбора веса чая ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $25
здравствуйте! Блог на Wordpress hard-life.ru заражен трояном, который делает редирект. В Windows редиректа не будет, но некоторые антивирусы его видят. В Mac OS редирект идет на Google. Заражены файлы скриптов. Нужно оперативно все почистить. Оплата WebMoney. Скайп ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Ищу толкового человека, способного быстро, качественно и недорого рисовать тизеры под игровую тематику. Ищу для постоянного сотрудничества. Предлагайте свои цены и примеры работ. Оплата WebMoney. ICQ для связи: 562194611Баннеры1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $15
Здравствуйте! Есть картинка: http://extras.mnginteractive.com/live/media/site36/2011/1128/20111128__FE29STFRIENDexport~p1_300.jpg Нужно вместо логотипа Facebook прорисовать логотип ВКонтакте, а сверху добавить надпись "Мама с папой Втеме", где в слове "Втеме" первая буква будет логотипом ВКонтакте. Сама надпись должна по стилистике подходить картинке, то есть ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $25
Здравствуйте! Нужно разработать и нарисовать логотип для группы «БайкZone» вконтакте. Тематика группы – мотоциклы, причем преимущественно брутальные круизеры и кастомы (Harley-Davidson, к примеру). Логотип должен быть запоминающимся, современным, небанальным, грамотно обыгрывать тематику и быть хорошо различимым ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $12
Здравствуйте! На сайте есть 23 страницы (нормальные, с текстом и картинкой), которые нужно скормить быстроботу Яндекса (знаю, что таких методов не один и не два, но сам ими не владею). Схема такая: я даю две страницы ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $15
Здравствуйте! Ищу спеца по Wordpress, который разберется с проблемой слишком долгой загрузки сайта и оптимизирует его. На сайте стоит плагин WP Tuner, который показывает кол-во обращений к базе данных и по нему можно определить какой плагин ...Завершен11 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужно придумать и нарисовать оригинальный, современный и запоминающийся шаблон, в который будут вставляться две картинки с подписями. К сожалению, показать пример того, что именно хочу, не могу, так как в сети подобного не нашел, поэтому ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад