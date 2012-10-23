Fibanacho

Дмитрий Fibanacho

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Анимация иконок (5 шт) в After Effects

    $40

    Есть файл AE с шейпами пяти иконок. Их нужно анимировать так, чтобы получилась зацикленная анимация (в личке обсудим подробнее что именно нужно показать). На выходе мне нужен будет этот же файл AE, чтобы я уже ...

    After Effects
    Анимация10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта на основе Wordpress-шаблона

    $150

    На основе купленного Wordpress-шаблона нужно сделать сайт на двух языках - русском и итальянском. В документе все описано с русскими названиями, для итальянской версии сайта текст будет чуть позже. Структура и дизайн почти одинаковые для ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести некоторые изменения в сайте на Джумле

    $70

    Всем здравствуйте! Ищу спеца по Джумле (интернет-магазин), который бы в кратчайшие сроки смог смог реализовать примерно следующее на сайте http://tea-mail.ru/by/: 1. Сделать навигацию типа Главная/чай/улун/светлый улун/ в самой верхней части карточки товара 2. Сделать возможность выбора веса ...

    JoomlaКарточки товаров
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести некоторые изменения в сайт на Джумле

    $55

    Всем здравствуйте! Ищу спеца по Джумле, который бы в кратчайшие сроки смог смог реализовать примерно следующее на сайте http://tea-mail.ru/by/: 1. Сделать навигацию типа Главная/чай/улун/светлый улун/ в самой верхней части карточки товара 2. Сделать возможность выбора веса чая ...

    JoomlaКарточки товаров
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Излечить блог на Wordpress от трояна

    $25

    здравствуйте! Блог на Wordpress hard-life.ru заражен трояном, который делает редирект. В Windows редиректа не будет, но некоторые антивирусы его видят. В Mac OS редирект идет на Google. Заражены файлы скриптов. Нужно оперативно все почистить. Оплата WebMoney. Скайп ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужны тизеры (статика+анимация) - 20 штук

    Здравствуйте! Ищу толкового человека, способного быстро, качественно и недорого рисовать тизеры под игровую тематику. Ищу для постоянного сотрудничества. Предлагайте свои цены и примеры работ. Оплата WebMoney. ICQ для связи: 562194611

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно немного подправить картинку

    $15

    Здравствуйте! Есть картинка: http://extras.mnginteractive.com/live/media/site36/2011/1128/20111128__FE29STFRIENDexport~p1_300.jpg Нужно вместо логотипа Facebook прорисовать логотип ВКонтакте, а сверху добавить надпись "Мама с папой Втеме", где в слове "Втеме" первая буква будет логотипом ВКонтакте. Сама надпись должна по стилистике подходить картинке, то есть ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен логотип для мотогруппы Вконтакте

    $25

    Здравствуйте! Нужно разработать и нарисовать логотип для группы «БайкZone» вконтакте. Тематика группы – мотоциклы, причем преимущественно брутальные круизеры и кастомы (Harley-Davidson, к примеру). Логотип должен быть запоминающимся, современным, небанальным, грамотно обыгрывать тематику и быть хорошо различимым ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скормить 23 страницы быстроботу Яндекса

    $12

    Здравствуйте! На сайте есть 23 страницы (нормальные, с текстом и картинкой), которые нужно скормить быстроботу Яндекса (знаю, что таких методов не один и не два, но сам ими не владею). Схема такая: я даю две страницы ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ускорение загрузки блога на Wordpress

    $15

    Здравствуйте! Ищу спеца по Wordpress, который разберется с проблемой слишком долгой загрузки сайта и оптимизирует его. На сайте стоит плагин WP Tuner, который показывает кол-во обращений к базе данных и по нему можно определить какой плагин ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен шаблон рамки для вставки картинок

    $20

    Здравствуйте! Нужно придумать и нарисовать оригинальный, современный и запоминающийся шаблон, в который будут вставляться две картинки с подписями. К сожалению, показать пример того, что именно хочу, не могу, так как в сети подобного не нашел, поэтому ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
3 года назад
Разработка сайта на основе Wordpress-шаблона
Спасибо Дмитрию за очередной интересный заказ. Четкое ТЗ и оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству!
Отличное сотрудничество! Владимир был всегда на связи, делал все очень четко и быстро. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
4 года назад
Настройка сайта на основе шаблона Wordpress
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата в срок и обратная связь на высоте! Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный специалист! Большой объем работы был проделан очень быстро и без лишних вопросов. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Askadar
Антон 
28 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Wordpress: настройка шаблона
Предоставил очень подробное ТЗ. Быстро проверил работу и оплатил без вопросов. Практически всегда на связи. Было приятно поработать.
Очень грамотный специалист! Без лишних вопросов внес кучу правок разной степени сложности в шаблоне WP. Всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Излечить блог на Wordpress от трояна
Работали, все хорошо.
Отличная работа!
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Artymit
Олег 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип для мотогруппы Вконтакте
Отличный заказчик, быстрая оплата рад буду ещё сотрудничать.
Хорошая работа. Советую обращаться!
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