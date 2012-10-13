Ускорение загрузки блога на Wordpress

Здравствуйте!

Ищу спеца по Wordpress, который разберется с проблемой слишком долгой загрузки сайта и оптимизирует его. На сайте стоит плагин WP Tuner, который показывает кол-во обращений к базе данных и по нему можно определить какой плагин или запрос все тормозит. Далее нужно будет либо оптимизировать код плагина, или заменить его на аналогичный. Главное, чтобы сайт остался в прежнем виде, но стал шустрым.

Цена вопроса - 15$. Оплата WMR или WMZ.

ICQ для связи: 562194611