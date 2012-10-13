Ускорение загрузки блога на Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки169 просмотров

Здравствуйте!

Ищу спеца по Wordpress, который разберется с проблемой слишком долгой загрузки сайта и оптимизирует его. На сайте стоит плагин WP Tuner, который показывает кол-во обращений к базе данных и по нему можно определить какой плагин или запрос все тормозит. Далее нужно будет либо оптимизировать код плагина, или заменить его на аналогичный. Главное, чтобы сайт остался в прежнем виде, но стал шустрым.

Цена вопроса - 15$. Оплата WMR или WMZ.

ICQ для связи: 562194611

WordPress
13 лет назад
Fibanacho
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад
$100
1 день
Сайт жестоко тормозил. Теперь все летает. Спасибо Дмитрию за работу и советы!
Ясное задание, быстрая оплата. Порядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад