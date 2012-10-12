Нормализация вывода новостей на ЮКОЗЕ

Здравствуйте речь пойдет о ЮКОЗОВСКОМ сайте http://all.ucoz.ua

Как видно когда вы попадаете на главную пишет что новостей нету

но новостей там куча,к примеру такая ссылка http://all.ucoz.ua/news/2009-03-07

Новости есть ткоа их невыводит.

Нужен человек чтобы подправить,скорее всего ошибка гдето в выводе ,сам незнаю где и сидеть с ним нету времени так что давайте предложения