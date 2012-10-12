Настройка дизайна и CMS на Magento

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки149 просмотров

Был куплен дизайн на сайте templatemonster #40532. Необходимо настроить CMS чтобы сайт был готов к публикации (чтобы осталось только добавить контент).

Magento
13 лет назад
karakut
Антон 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

lbondodesc
Михаил 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель - сделал глубокий анализ сайта, дал четкие рекомендации для успешной работы, указал на проблемные моменты. Буду работать с ним дальше при развитии сайта.
Приятно работать с Антоном! Рекомендую

Заявки фрилансеров

lbondodesc
Михаил 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад