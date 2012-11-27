есть сайт на котором программисты 1с могут размещать свои работы for1c.ru есть каталог работ http://for1c.ru/1c/katalog/ нужно привести ее в более читабельный вид по аналогу ...
Доработка сайта на WordPress
1. Необходимо внедрить на сайт, сделанный на вордпресс - платёжные модули:
Web money
Interkassa
Единый кошелек
Я Деньги
Плимус (http://home.plimus.com/ecommerce/)
2. Проверить сайт на предмет ошибок
3. Добавить к услугам кнопку купить
4. После покупки через платёжную систему, пользователю на емейл уходит информация о заказе.
Выбранный исполнитель
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