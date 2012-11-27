Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка145 просмотров

1. Необходимо внедрить на сайт, сделанный на вордпресс - платёжные модули:

Web money

Interkassa

Единый кошелек

Я Деньги

Плимус (http://home.plimus.com/ecommerce/)

2. Проверить сайт на предмет ошибок

3. Добавить к услугам кнопку купить

4. После покупки через платёжную систему, пользователю на емейл уходит информация о заказе.

WordPress
13 лет назад
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$200
7 дней
Виталий справился с работой на отлично. Вносил корректировки и с пониманием относился к возникающим доработкам, не заламывая за них цену. Рекомендую к сотрудничеству.
нормально

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад