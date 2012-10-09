Надо перенести сайт globcons.ru на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок151 просмотр

без потери url и чего либо еще. Нужно поставить seo плагин и сделать карту сайта.

Пишите сроки и цены.

WordPress
13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров