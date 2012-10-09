Специалист по WordPress

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок156 просмотров

Доработка и развитие сайта на WordPress. Урл скину в личку.

Необходимы навыки по программированию и верстке под WordPress.

Оплата - 5 тыс. руб. \ мес.

WordPress
13 лет назад
seomozg
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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