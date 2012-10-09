Интеграция дизайна на WebAsyst + доработки

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок104 просмотра

Требуется натяжка дизайна на CMS Webasyst + доработки

Доработки:

- Установка слайдера.

- фильтр товара

- реализация в карточке товара характеристик и описаний во вкладках

Webasyst
13 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров