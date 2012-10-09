Верстальщик - создание сайтов и настройка модулей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок206 просмотров

Есть заказы на создание сайтов на Joomla, ImageCMS. Чаще всего это простые сайты без сложного программирования. От вас - качественная верстка шаблона, натягивание на движок, настройка модулей.

Joomla
13 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров